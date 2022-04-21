Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти в марте
Австрия приостановила импорт и переработку нефти из России в марте 2022 года. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в австрийской нефтегазовой компании OMV.
Уточняется, что на заводах компании в австрийском Швехате и германском Бургхаузене доля сырой нефти из РФ всегда была относительно небольшой.
— В течение марта мы заменили эти объемы другой сырой нефтью с рынка, — цитирует представителя компании ТАСС.
Россия в вопросе экспорта своих энергоресурсов должна ориентироваться на страны, которые готовы покупать отечественное голубое топливо на тех условиях, что диктует Москва. Параллельно РФ стоит расширять свое влияние в газовом сегменте на Восток. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона, что Париж не нуждается в российском газе.
По мнению эксперта, подобные высказывания главы Франции стоит воспринимать как намек на то, что они всерьез размышляют заменить российские источники на алжирские или американские.