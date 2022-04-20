«А тут — пустое место»: что будет, если у Мосбиржи отзовут статус фондовой биржи

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В случае если Великобритания отзовет у Мосбиржи статус признанной фондовой биржи, станет невозможным ряд операций между Россией и Великобританией. При этом на людей, не связанных с торгами, это не окажет существенного влияния. Об этом «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик Николай Подлевских.

— Понятно, что будут невозможны взаимные продукты. Например, имеющиеся на российской бирже депозитарные расписки, торгующиеся в Лондоне, будут невозможны, — объяснил собеседник «ВМ». — Может дойти до отрицания котировок, вычеркивания индексов из каких-то вестинговых и просто информационных систем. Когда биржевые люди собираются на торговую сессию, они смотрят, что происходит в мире: в Шанхае, в Токио, на какой-то еще бирже. А тут — пустое место, нет московской биржи.

Такое решение закрывает перспективы для будущего отката и возвращения на рынки капиталов, отметил специалист.

Заново открыть отношения с лондонской биржей на другой площадке будет сложно, заметил эксперт.

— У нас есть питерская биржа, но у нее статус существенно ниже и набор инструментов тоже меньше. Через какие-то кривые схемы, может быть, и наладится со временем, но пока это кажется немного проблематичным. По существу, из расторгованных и известных площадок пока вариантов у нас нет, — рассказал Подлевских.

Инициатива Лондона может повлиять не только на отношения России и Великобритании, уточнил собеседник «ВМ»: Лондон — один из мировых финансовых центров. При этом процесс возобновления отношений всегда очень сложный, найти резервную площадку за два–три месяца не получится, предположил аналитик.

По словам специалиста, людей, не связанных с биржей, это решение практически не коснется.

— Думаю, что особенного влияния на простых граждан не будет. Единственное — непосредственное влияние может оказать то, что у нас количество физических лиц, участвующих в торгах, резко выросло за последние два–три года. Эти люди, конечно, будут сильно разочарованы. Предпринималось много усилий (вплоть до налоговых освобождений), на них было затрачено много финансов, — заключил Подлевских.

Великобритания хочет лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой площадки, который позволял инвесторам из Соединенного Королевства получать некоторые налоговые преференции. Об этом сообщили в пресс-службе британского управления по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC).

— Инвесторы больше не смогут воспользоваться предусмотренными в Соединенном Королевстве налоговыми льготами, торгуя в будущем ценными бумагами на MOEX, однако уже осуществленные инвестиции будут защищены, — заявили в пресс-службе.