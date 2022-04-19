Британская налоговая служба перестанет признавать статус Мосбиржи

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Великобритания намерена лишить Московскую биржу статуса признаваемой фондовой площадки, который позволял инвесторам из Соединенного Королевства получать некоторые налоговые преференции. Об этом сообщили в пресс-службе британского Управления по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC).

— Инвесторы больше не смогут воспользоваться предусмотренными в Соединенном Королевстве налоговыми льготами, торгуя в будущем ценными бумагами на MOEX, однако уже осуществленные инвестиции будут защищены, — заявили в пресс-службе.

Как уточнила замминистра финансов Великобритании Люси Фрейзер, на такой шаг Великобритания пошла, чтобы еще сильнее изолировать Россию за проведение специальной военной операции на Украине. Она также подчеркнула, что Лондон считает недопустимыми любые инвестиции в российскую экономику.

В ведомстве также связывают предстоящее решение с введенными Банком России (ЦБ РФ) ограничениями на осуществление операций на Московской бирже нерезидентами, передает ТАСС.

До этого Центральный банк России официально разрешил финансово-кредитным организациям продавать наличную валюту гражданам. На период с 18 апреля по 9 сентября нынешнего года российские банки официально смогут продавать россиянам валюту в наличном виде.

10 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Российская Федерация будет доказывать в суде, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед иностранными инвесторами по своим евробондам, если Запад захочет объявить ей дефолт.

9 марта «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и попыталась понять, действительно ли страна находится на грани дефолта. Аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.