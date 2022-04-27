Собянин: Инвестиционная программа Москвы на три года осталась в прежнем виде

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Инвестиционная программа столицы, запланированная на ближайшие три года, осталась в прежнем виде. Об этом в среду, 27 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы всю инвестиционную программу города Москвы, которая была намечена на ближайшие три года, оставили в таком виде, в каком она была, — отметил глава города в эфире телеканала «ТВЦ».

Он заверил, что новые объекты строительства в Москве также будут реализовываться. Кроме того, мэр отметил необходимость строительства новых объектов соцкультбыта, поликлиник, детских садов и школ. При этом все начатые и запланированные стройки продолжаются, заключил Собянин.

До этого заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что с начала года в столице построили и ввели в эксплуатацию десять объектов образования. Среди них — восемь детских садов на 1790 мест и две школы на 1650 мест.

Заммэра добавил, что половина новых детских садов располагается на территории ТиНАО. Объекты появились в Центральном округе, на юго-востоке и северо-западе Москвы.