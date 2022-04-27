МВД задержало одного из главных администраторов сайта Hydra

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Сотрудники МВД задержали Дмитрия Павлова, предполагаемого администратора интернет-платформы Hydra. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России в среду, 27 апреля.

Это крупнейший ресурс, который предоставлял доступ к незаконным товарам и услугам. Павлова подозревают в организации и поддержании деятельности преступного сообщества, которое обеспечивало работу платформы.

По предварительным данным следствия, нелегальный маркетплейс организовали в 2015 году. Площадка предоставляла торговые возможности более чем 19 тысячам виртуальных магазинов.

Они предлагали широкий спектр криминальных услуг, но в основном продавали наркотики. Помимо этого, на Hydra можно было купить фальшивые деньги, поддельные документы, незаконные технические средства, а также «сливы» из различных баз данных.

Годовой оборот транзакций, совершаемых на платформе, превышал миллиард рублей. Дела о сообществе, которое поддерживало работу платформы, передали в следственный департамент МВД России.

Следствие установило, что серверы ресурса находились в Германии. Правоохранительные органы установили сотрудничество со службами ФРГ, а летом 2021 года немецкие власти возбудили уголовное дело в отношении владельцев и администраторов Hydra.

Сотрудники МВД организовали разыскную работу в отношении Павлова. В ходе проведенных обысков в жилищах Павлова и в помещениях, которые он использовал для размещения серверного оборудования, изъяты технические средства, носители информации и другие предметы. В настоящее время он заключен под стражу, отмечается на сайте МВД.

До этого стало известно, что в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов обнаружили и ликвидировали нарколаборатории, созданные гражданами Украины. Злоумышленники изготавливали наркотики в подпольных лабораториях, расположенных в частных домах в Подмосковье. Продавали товар в даркнете и поставляли в регионы при помощи курьеров, а также через тайники-закладки.