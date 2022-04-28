Собчак опровергла слухи о расставании с Богомоловым

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Журналистка Ксения Собчак опровергла слухи о расставании со своим супругом Константином Богомоловым. Об этом стало известно в субботу, 28 апреля.

Телеведущая уделяет много времени работе. Она освещает события мировой повестки, а личную жизнь держит в секрете.

Долгое время она скрывала свое местонахождение и фанаты предположили, что Собчак уехала из страны. Вскоре журналистка вышла на связь растрепанной и без макияжа. Поклонники подумали, что ей не перед кем красоваться — после этого и поползли слухи о расставании Ксении с супругом.

В это время муж Собчак, режиссер Константин Богомолов, оставался в Москве и репетировал спектакли в театре на Малой Бронной. Накануне у него состоялась премьера спектакля «Таня», где в зрительном зале заметили и супругу режиссера.

Совместные фото пары появились в социальных сетях. Однозначным образом Ксения дала понять злопыхателям, что не расставалась с Богомоловым. Возможно, режиссер не составил компанию жене и пасынку на отдыхе из-за плотной занятости в театре, передает «Пятый канал».

До этого стало известно, что Ксения Собчак купила квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей. Ее новое жилье расположено в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences в центре Дубая.