Российские банки попросили ЦБ отложить ввод новых банкнот из-за санкций

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Российские кредитные организации попросили Центробанк РФ отложить ввод новых банкнот в связи с проблемами с поставкой и техподдержкой необходимого иностранного оборудования. Об этом говорится в обращении Ассоциации банков России (АБР).

— Кредитные организации просят Банк России отложить ввод новых банкнот, вернувшись к этому вопросу после стабилизации ситуации в стране и налаживания каналов поставки и технической поддержки оборудования, — отмечается в документе.

Банк России планирует выпустить новые банкноты в период с 2022 по 2025 годы. Так, эмиссия новых 100 рублей будет совершена в 2022 году, 1000 и 5000 рублей в 2023, 500 рублей в 2024, а десять и 50 рублей — в 2025 году.

Ассоциация банков просит отложить ввод купюр, ссылаясь на то, что несколько компаний-поставщиков банкоматов, например, Diebold Nixdorf и NCR, прекратили работать в России. Примечательно, что парк банкоматов РФ на более чем 60 процентов состоит из оборудования данных корпораций.

Более того, кассовая техника для обработки денег полностью поставляется из-за рубежа. При этом половина поставщиков уже ушли из страны. В этом ключе «любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных банкоматов, а также кассовой техники, терминалов» стали невозможными, передает РИА Новости.

12 апреля глава Гознака Аркадий Трачук рассказал, что выход новой банкноты в 100 рублей могут задержать.