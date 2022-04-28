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Православная церковь 29 апреля почитает мучениц Агапию, Ирину и Хионию, которые в 304 году пострадали за христианскую веру при императоре Диоклетиане. По приметам, на 29-е судили об урожае. В народном календаре дата получила такие названия: Ирина Рассадница; Ирина — Разрой Берега; Ирина — Урви Берега; Ирина — Заиграй Овражки; Арина.

Запрещается в этот день топтать и рвать любые растения либо еще как-то им вредить. В народе говорили, что в противном случае такого человека будут преследовать беды до конца его дней.

В этот день женщине, которая высаживает капусту, запрещается употреблять в пищу хлеб, в противном случае всю рассаду куры уничтожат. Мужчина в этот день вообще не должен трогать рассаду.

Запрещается также стирать и гладить в этот день постельное белье и полотенца, в противном случае можно подхватить лихорадку, которая заставит лежать в кровати очень долгое время.

Приметы погоды:

Гулкий гром — к богатому урожаю хлеба.

Если развелось много хрущей (жуков с пластичными усиками), то будет засуха.

Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.

Ольха зацвела — пора гречиху сеять.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему опасно рвать растения 29 апреля

Именины отмечают: Ника, Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Павел.