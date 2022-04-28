Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Почему опасно рвать растения 29 апреля

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Почему опасно рвать растения 29 апреля
Фото: pixabay.com

Православная церковь 29 апреля почитает мучениц Агапию, Ирину и Хионию, которые в 304 году пострадали за христианскую веру при императоре Диоклетиане. По приметам, на 29-е судили об урожае. В народном календаре дата получила такие названия: Ирина Рассадница; Ирина — Разрой Берега; Ирина — Урви Берега; Ирина — Заиграй Овражки; Арина.

Запрещается в этот день топтать и рвать любые растения либо еще как-то им вредить. В народе говорили, что в противном случае такого человека будут преследовать беды до конца его дней.

В этот день женщине, которая высаживает капусту, запрещается употреблять в пищу хлеб, в противном случае всю рассаду куры уничтожат. Мужчина в этот день вообще не должен трогать рассаду.

Запрещается также стирать и гладить в этот день постельное белье и полотенца, в противном случае можно подхватить лихорадку, которая заставит лежать в кровати очень долгое время.

Приметы погоды:

Гулкий гром — к богатому урожаю хлеба.

Если развелось много хрущей (жуков с пластичными усиками), то будет засуха.

Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.

Ольха зацвела — пора гречиху сеять.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему опасно рвать растения 29 апреля

Именины отмечают: Ника, Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Павел.

народные приметы приметы в быту вера в приметы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Все мнения
О проекте