В Москве начался набор тестировщиков Face Pay на наземном транспорте

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве начался набор группы из ста горожан для тестирования технологии оплаты проезда Face Pay на наземном транспорте. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В дептрансе уточнили, что тестирование будет проводиться в автобусе магистрального маршрута М3. Самые активные участники мероприятия получат специальные подарки.

— Мы продолжаем развивать платежные сервисы в городском транспорте. В апреле мы тестировали технологию Face Pay с нашими сотрудниками в автобусе, а теперь приглашаем присоединиться пассажиров — набираем группу из ста человек. Затем планируем позвать еще больше участников и расширить зону тестирования, — приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова в Telegram-канале дептранса.

Кроме того, теперь билеты на междугородние автобусы можно купить за два с половиной месяца до поездки. Приобрести их на междугородние автобусы можно как в кассах автовокзалов, так и на станциях метро «Павелецкая», «Орехово» и «Саларьево», а также в мобильном приложении «Метро Москвы». Такой возможностью уже воспользовалось более шести тысяч человек.