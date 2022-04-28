Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Москве начался набор тестировщиков Face Pay на наземном транспорте

Георгий Соланович

Город
В Москве начался набор тестировщиков Face Pay на наземном транспорте
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве начался набор группы из ста горожан для тестирования технологии оплаты проезда Face Pay на наземном транспорте. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В дептрансе уточнили, что тестирование будет проводиться в автобусе магистрального маршрута М3. Самые активные участники мероприятия получат специальные подарки.

— Мы продолжаем развивать платежные сервисы в городском транспорте. В апреле мы тестировали технологию Face Pay с нашими сотрудниками в автобусе, а теперь приглашаем присоединиться пассажиров — набираем группу из ста человек. Затем планируем позвать еще больше участников и расширить зону тестирования, — приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова в Telegram-канале дептранса.

Кроме того, теперь билеты на междугородние автобусы можно купить за два с половиной месяца до поездки. Приобрести их на междугородние автобусы можно как в кассах автовокзалов, так и на станциях метро «Павелецкая», «Орехово» и «Саларьево», а также в мобильном приложении «Метро Москвы». Такой возможностью уже воспользовалось более шести тысяч человек.

Транспорт Технологии Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Все мнения
О проекте