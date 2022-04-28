Две женщины организовали бордель под видом сауны в Сергиевом Посаде

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Сергиев Посад, проспект Красной Армии Карта всех событий

Две женщины организовали бордель, который работал под видом сауны в Сергиевом Посаде. Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, в полицию поступила информация, что в помещении сауны на проспекте Красной Армии оказываются услуги интимного характера.

Прибывшие по указанному адресу полицейские задержали сотрудниц данного «заведения» — 49-летнюю уроженку одной из стран Западной Африки и 44-летнюю уроженку СНГ. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Занятие проституцией».

Также правоохранители задержали организаторов нелегального бизнеса. Ими оказались местные жительницы в возрасте 54 и 58 лет. Они арендовали помещение бывшей сауны и находили сотрудниц. Также женщины обеспечивали их клиентской базой и забирали за это часть заработанных денег.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

— В ходе осмотра места происшествия полицейскими обнаружены и изъяты тетради с записями, деньги и мобильные телефоны, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела, — добавила Петрова.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Фигурантки находятся под подпиской о невыезде.

Похожий бордель силовики нашли в марте текущего года. Незаконный бизнес организовала супружеская пара. Они также держали бордель под видом сауны на юго-востоке столицы.