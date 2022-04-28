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«В бодрящей атмосфере»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на майские праздники

Елизавета Короткова

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«В бодрящей атмосфере»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на майские праздники
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Прохладная погода будет сохраняться в Москве и Московской области вплоть до 2 мая. Затем, начиная с 3 мая, в столичный регион начнет возвращаться настоящая весна. Об этом «Вечерней Москве» рассказал метеоролог Александр Шувалов.

— В течение выходных погода будет меняться, она будет действительно разнообразной. Холодная погода продержится в Москве вплоть до 2 мая. Причем ночью и утром 1 мая по области ожидаются заморозки: температура опустится до 1–4 градусов ниже нуля. В Москве также могут быть заморозки. Так что Первомай мы встретим в бодрящей атмосфере, — пояснил специалист.

Дневные температуры в ближайшие дни не поднимутся выше плюс 7–10 градусов, так как Москва «останется в арктической воздушной массе». В то же время, по прогнозу метеоролога, погода будет достаточно солнечной.

Потепление придет в Москву и область 3 мая:

— А вот начиная с 3 мая у нас ожидается вполне ощутимое повышение температуры. Уже 3 мая температура составит около 12–14 градусов тепла, а ночные заморозки уйдут. Так что мы вернемся в весну, — прокомментировал собеседник «ВМ».

Вероятность выпадения осадков в этот период будет небольшой, добавил он.

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