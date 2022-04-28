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Лукашенко заявил, что к Союзному государству могут присоединиться республики бывшего СССР

Александр Афонин
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Лукашенко заявил, что к Союзному государству могут присоединиться республики бывшего СССР
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к белорусско-российскому союзу могут присоединиться другие республики бывшего СССР. Об этом он сообщил в четверг, 28 апреля, на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

— Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства — Беларусь и Россия, — сказал он.

Лукашенко отметил, что видит большую заинтересованность со стороны российских регионов в сотрудничестве с Белоруссией, передает «Белта».

13 апреля Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин отстроят такое единство двух независимых государств, что у них будут учиться, в том числе и как преодолевать санкции.

В этот же день белорусский лидер оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России. По его словам, он и российский лидер Владимир Путин «не настолько глупы», чтобы действовать по такому сценарию.

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