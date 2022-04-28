Бывшая супруга блогера Амирана Сардарова обвинила его в домашнем насилии

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Внучка экс-президента Узбекистана Марьям Тилляева рассказал об отношениях со своим бывшим мужем — российским блогером Амираном Сардаровым.

Несмотря на то, что пара с точки зрения закона еще не разведена, вместе они уже не живут и об этом рассказали своим подписчикам в соцсетях.

Накануне Марьям записала видео, в котором поделилась подробностями совместной жизни с популярным видеоблогером. Как оказалось, причина расставания — не легкомысленность и неготовность к семейной жизни Марьям, а рукоприкладство со стороны Амирана.

— Он умеет красиво излагать свои мысли и казаться благородным человеком, но это не так. И меня это затронуло. Если бы вы знали, через что я прошла, у вас был бы шок, и вы бы меня жалели. Я за справедливость и за то, чтобы люди не притворялись. Причина нашего расставания — это абьюз физический, эмоциональный и многое другое. Я до конца все это не прожила, мне нужно много работать с психологом, чтобы забыть все. Я была наивна, глупа и в какой-то степени заслужила такое отношение к себе, — призналась девушка.

Сейчас Амиран Сардаров вернулся из Америки в Россию и продолжил создавать проекты на YouTube.

Брак с внучкой экс-президента Узбекистана продлился недолго — всего год. Их свадьба прошла в роскошном банкетном зале Лас-Вегаса. Их расписывал темнокожий актер в образе Элвиса Пресли. Невеста выбрала в качестве наряда белоснежное длинное платье, а жених появился на церемонии в шортах и белой рубашке.