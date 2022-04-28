Врачи перечислили шесть способов избавления от гипертонии

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Специалисты рассказали о шести способах, которые помогут избавиться от гипертонии — синдрома повышения систолического артериального давления.

Диета с низким содержанием соли

Страдающие от высокого давления люди должны следить за своим питанием, в частности, употреблять в пищу меньше соли. Лучше не злоупотреблять ею, в день можно съедать не более пяти граммов.

Занятия спортом

Постоянные занятия спортом помогут снизить кровяное давление и улучшить метаболизм. Чтобы предотвратить гипертонию, врачи советуют заниматься хотя бы по полчаса в день.

Контроль веса

Избыточный вес нередко приводит к появлению высокого давления или высокого содержания липидов в крови (жиры, растворенные в крови, — прим. «ВМ»). Поэтому для того, чтобы было нормальное давление, важно избавиться от лишнего веса.

Отказ от алкоголя и курения

Частое вдыхание табачного дыма может легко привести к повышению артериального давления, а большое количество алкоголя — нанести определенный ущерб сердечно-сосудистой системе.

Правильный режим труда и отдыха

Люди часто игнорируют правильный режим работы. Те, кто ложится спать очень поздно, могут спровоцировать нарушения функций организма и симпатические нервные расстройства, которые негативно влияют на артериальное давление. Поэтому необходимо пораньше ложиться спать и раньше вставать, чтобы стабилизировать артериальное давление.

Стабилизировать душевное состояние

Эмоциональные колебания также влияют на артериальное давление. Например, сильное волнение может спровоцировать приступ гипертонии, поэтому важно контролировать свое психоэмоциональное состояние, пишет Пятый канал.

24 апреля доктор Мясников рассказал о правильной основе диеты для гипертоников. По его словам, при таком заболевании следует включать в рацион рыбу, бобовые и брокколи, а в день съедать стоит не больше 1800 килокалорий. Кроме того, он рекомендовал употреблять нежирные молочные продукты и пить зеленый чай.