Как долго можно хранить гречку

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В среднем срок годности гречневой крупы составляет два года. Важно, чтобы она хранилась в герметичной упаковке без отверстий и при комнатной температуре. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Ирина Писарева.

— Крупы в упаковках, в том числе и гречка, могут храниться очень долго. Однако, если они вскрыты и вакуум внутри нарушен, там может завестись разная живность — личинки и насекомые. Их же можно обнаружить в муке, — поделилась специалист.

Собеседница «ВМ» также отметила, что иногда во время производства гречневое зерно обрабатывается особым образом. Это помогает предотвратить появление в крупе насекомых и продлевает срок годности продукта.

Ошибочно думать, что гречневая крупа может храниться бесконечно. Со временем ее вкусовые качества постепенно теряются. Важно следить за тем, когда выходит срок годности продукта, напомнила Писарева. Кроме того, диетолог не советовала закупаться крупами впрок.

— В любом случае нужно обращать внимание на сроки годности. Я бы не стала закупаться крупами впрок, ведь сейчас в магазинах есть большой выбор продуктов, — отметила она.

К числу товаров с длительным сроком годности также относятся различные виды муки, консервы, мед и заморозки, добавила диетолог.