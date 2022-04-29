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В Госдуме предложили запретить ввоз в Россию лекарств, рекомендованных ВОЗ

Егор Провоторов
Политика
В Госдуме предложили запретить ввоз в Россию лекарств, рекомендованных ВОЗ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Госдума намерена ввести штрафные санкции за ввоз незарегистрированных медицинских препаратов, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения. Рассмотрение соответствующего законопроекта пройдет в парламенте 17 мая.

Документом предлагается внести поправку в примечания, которая позволит убрать исключение от штрафа за импорт незарегистрированных лекарств, которые рекомендованы ВОЗ, пишет газета «Известия».

Физическим лицам за такое нарушение будет грозить штраф в размере от 75 до 200 тысяч рублей, ИП и должностные лица могут нарваться на санкцию в размере от 150 до 600 тысяч рублей, а юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от двух до шести миллионов рублей.

— В России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных средств. Она себя хорошо зарекомендовала. Эти нормы и требования к таким лекарствам четко прописаны и жестко соблюдаются контролирующими структурами. Поэтому мы не должны рассчитывать на чей-то международный опыт, пусть у нас поучатся, — подчеркнул один из авторов законопроекта депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

В минувшую среду, 27 апреля, президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить внедрение единого федерального реестра назначений лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания.

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