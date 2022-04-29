Более 200 станций для зарядки электромобилей установят в столице в 2022 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В настоящее время в столице работают 93 новые электрозарядные станции для электромобилей, до конца года планируется установка еще 250 новых ЭЗС. Об этом рассказала руководитель проекта «Энергия Москвы» Александра Шумская.

Она отметила, что для данного вида транспорта крайне важна зарядная инфраструктура.

Она добавила, что в рамках проекта устанавливаются ЭЗС нового формата по всему городу. В столице появляются новые зарядки с разъемами европейского и американского типов, чтобы была возможность подзарядить любой электрокар.

— Мы также продолжим развивать сеть быстрых ЭЗС и оборудовать специальные хабы с быстрыми и медленными зарядками для электрокаров, а также ультрабыстрыми станциями для электробусов, — отметила она в комментарии РИАМО.

По словам Шумской, спрос на электромобили растет с каждым годом. По итогам прошлого года россияне приобрели 2254 новых электромобиля — и это в 3,1 раза больше, чем годом раньше.

В марте стало известно, что зарядные станции для электромобилей появятся на платных парковках Московской области. В настоящее время на территории региона установлено 247 зарядных станций для подобного транспорта.