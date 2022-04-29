Названы знаки зодиака, с которыми не стоит расставаться

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Специалисты по звездному небу назвали три знака зодиака, расставание с которыми может привести к неприятностям.

Так, например, разрывать отношения не стоит с Весами. Представители этого знака обладают сильной энергетикой, которая останется в памяти у второй половинки на долгие годы.

Рвать отношения также не рекомендуется со Скорпионами. Этот знак отличается особой притягательностью, которая заставляют людей падать Скорпионам в ноги. Забыть такого человека после расставания не получится, даже если очень захотеть.

Стрельцы также отличаются яркой харизмой. Кроме того, они выделяются за счет своих нравственных принципов — они верные и преданные. Расставшись с представителем этого знака, человек будет испытывать чувство тоски и привязанности, передает Пятый канал.

До этого астрологи назвали пять знаков зодиака, склонных к изменам. Например, Овны, которые стараются скрывать свои чувства, особенно ревность. Но иногда может так произойти, что все накопленные ранее эмоции выходят наружу. Представители этого знака легко прощают измену, ведь и сами могут пойти на нее в порыве страсти.