Андрей Бочкарев: Около 20 крупных компаний стройотрасли Москвы включили в число системообразующих

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Минстрой РФ включил около 20 крупных компаний, задействованных в строительной отрасли Москвы, в перечень системообразующих организаций экономики РФ в сфере строительства и ЖКХ. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Утвержден перечень из 63 системообразующих предприятий в строительстве и ЖКХ, которые получат дополнительные стимулы к работе благодаря ряду мер государственной поддержки. В него вошли порядка 20 компаний, работающих в строительном секторе Москвы. Именно они должны стать опорными точками развития отрасли в сложных экономических условиях, — пояснил заммэра.

По словам Бочкарева, в числе вошедших в перечень Минстроя организаций есть оператор ключевых градостроительных программ города «Мосинжпроект», который на данный момент занимается строительством Национального космического центра.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что за последние 10 лет компания реализовала большое количество знаковых объектов столицы, а сейчас начала распространять свою деятельность и на другие регионы России.

Помимо этого, Андрей Бочкарев рассказал, что строительство Национального космического центра (НКЦ) России на западе столицы происходит с применением современных материалов и технологий.