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Викторина «Космос вне времени» прошла в Центре Семьи и Молодежи «Перово»

Надежда Телелейко

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Викторина «Космос вне времени» прошла в Центре Семьи и Молодежи «Перово»
Фото: Надежда Телелейко

Викторина прошла в рамках факультатива школы журналистики «Молодое Перо», ребята были разделены на 4 игровые команды. Четыре раунда пролетели незаметно, в каждом из которых были вопросы по тематикам: основные космические даты и имена, строение космической техники, историческая хроника космоса, загадки солнечной системы. Безусловно такие мероприятия не только расширяют кругозор и помогают нашим ребятам получить новые знание, а главное коммуникативное общение и научиться работать в команде.

Викторина «Космос вне времени» прошла в Центре Семьи и Молодежи «Перово» Фото: Надежда Телелейко

Лучшими в знаниях о космосе стали ребята из команды «Космопокорители», они и одержали победу в викторине.

Все команды были награждены почетными дипломами и памятными призами.

Такие факультативы проходят уже не в первый раз и в будущем также стоят в плане работы в рамках школы журналистики.

Викторина «Космос вне времени» прошла в Центре Семьи и Молодежи «Перово» Фото: Надежда Телелейко
Викторина «Космос вне времени» прошла в Центре Семьи и Молодежи «Перово» Фото: Надежда Телелейко
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