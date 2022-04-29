Викторина «Космос вне времени» прошла в Центре Семьи и Молодежи «Перово»

Фото: Надежда Телелейко

Викторина прошла в рамках факультатива школы журналистики «Молодое Перо», ребята были разделены на 4 игровые команды. Четыре раунда пролетели незаметно, в каждом из которых были вопросы по тематикам: основные космические даты и имена, строение космической техники, историческая хроника космоса, загадки солнечной системы. Безусловно такие мероприятия не только расширяют кругозор и помогают нашим ребятам получить новые знание, а главное коммуникативное общение и научиться работать в команде.

Фото: Надежда Телелейко

Лучшими в знаниях о космосе стали ребята из команды «Космопокорители», они и одержали победу в викторине.

Все команды были награждены почетными дипломами и памятными призами.

Такие факультативы проходят уже не в первый раз и в будущем также стоят в плане работы в рамках школы журналистики.

Фото: Надежда Телелейко