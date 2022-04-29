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Собянин раскрыл планы по строительству детских садов и школ в Москве

Араз Салехов
Город
Собянин раскрыл планы по строительству детских садов и школ в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства детских садов и школ в разных районах города.

— В последние годы Москва очень активно растет: появляются целые микрорайоны, вводится много жилья. Все начатые стройки продолжаются. Инвестиционная программа Москвы, намеченная на ближайшие три года, сохраняется в прежнем виде, — сказал глава города.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Он добавил, что за первый квартал 2022 года инвесторы ввели в эксплуатацию десять объектов образования, которые в общей сложности вмещают 3440 учеников. При этом мэр в своем Telegram-канале сообщил о появлении двух школ в Крюкове и Тропарево-Никулине, восьми детских садов в поселениях Филимонковское, Московский и Десеновское, а также в районах Хамовники, Лефортово, Бутырский и Кунцево.

До этого заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что с начала года в столице построили и ввели в эксплуатацию десять объектов образования. Среди них — восемь детских садов на 1790 мест и две школы на 1650 мест.

Заммэра добавил, что половина новых детских садов располагается на территории ТиНАО. Объекты появились в Центральном округе, на юго-востоке и северо-западе Москвы.

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