Взрыв произошел на заводе «Синтез» в Кургане

Фото: СК по Курганской области

СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва в здании фармацевтического предприятия «Синтез» в Кургане, в результате которого произошло обрушение верхнего этажа и пострадал один из сотрудников. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, на ПАО «Синтез» произошел хлопок, который повлек разрушение верхнего этажа одного из производственных зданий завода. В результате инцидента пострадал один человек. Сообщение о травмировании рабочего поступило в областной Следственный комитет 29 апреля около 17:00 по местному времени (15:00 мск).

— Следственными органами СУ СК России по Курганской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали. На месте инцидента работают следователи, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего. В ведомстве уточнили, что угрозы экологической безопасности нет.