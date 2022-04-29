Столичный адвокат предстанет перед судом за мошенничество и фальсификации

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СК завершил расследование уголовного дела в отношении 67-летнего адвоката Адвокатской палаты Москвы, который обвиняется в крупном мошенничестве. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

— По данным следствия, в период с сентября 2010 года по май 2011 года обвиняемый, являясь председателем Потребительского гаражно-строительного кооператива, обладая специальными познаниями в области юриспруденции, в связи с осуществлением практической деятельности адвоката принял решение получить контроль над кооперативом и органами его управления, а также имуществом. Осознавая, что при наличии 132 учредителей (участников) данной некоммерческой организации это невозможно будет сделать, решил уменьшить ее численный состав до семи человек, оставив только близких родственников и подконтрольных себе физических лиц, — сказала представитель ведомства.

В результате адвокат совершил фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц. Для этого он изготовил заявления от имени учредителей кооператива и представил ложные данные в налоговый орган.

Также обвиняемый создал фиктивную задолженность кооператива перед ним на 7,5 миллиона рублей. Данную сумму он якобы заплатил из личных средств за услуги для организации.

Впоследствии он получил из кассы более 4,7 миллиона рублей. В 2015 году адвокат скрылся от следствия в Грузии, после чего его объявили в международный розыск.

Однако в апреле 2021 года мужчину задержали при пересечении границы России. Уголовное дело в отношении обвиняемого передали в Зюзинский районный суд.