Politico: Германия поддержала запрет на экспорт урана из России

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Берлин поддержал требования других западных стран о введении санкций против ядерной отрасли России. Об этом со ссылкой на ряд неназванных дипломатов Евросоюза пишет в пятницу, 29 апреля, американская газета Politico.

Один из собеседников издания заявил, что в минувшую среду, 27 апреля, постпред ФРГ при ЕС объявил о новой позиции своей страны. Представитель Берлина заявил, что Германия не только согласна с нефтяными санкциями против России, но и активно поддерживает поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, а также запрет на экспорт урана из РФ.

По информации американских журналистов, тот факт, что ФРГ, будучи экономическим центром Евросоюза, также поддержала вышеуказанные санкции, делает возможность их введения гораздо более вероятной. Многие депутаты Европарламента также требовали включения ядерной отрасли России в новый пакет европейских санкций. Как пишет ТАСС, наиболее активно эту идею продвигали представители Польши и прибалтийских государств.

В минувшую пятницу, 29 апреля, появилась информация, что страны Евросоюза могут согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций уже на следующей неделе.