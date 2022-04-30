«Спасибо тебе, жена»: Богомолов ответил на слухи о расставании с Собчак

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский режиссер Константин Богомолов намекнул поклонникам на то, что слухи о расставании с телеведущей Ксенией Собчак не имеют под собой оснований.

Так, в одной из социальных сетей режиссер поблагодарил супругу за поддержку во время торжественного открытия Театра на Малой Бронной после реконструкции исторической сцены.

— Ксения. Она бесконечно помогала советами и терпением, спорами и идеями. Спасибо тебе, жена. Болеющая, переживающая, поддерживающая и строгая, — написал Богомолов в своем микроблоге.

Сама Собчак уделяет много времени работе. Она освещает события мировой повестки, берет интервью у российских и зарубежных знаменитостей, а личную жизнь часто держит в секрете. Долгое время она скрывала свое местонахождение, и фанаты предположили, что Собчак уехала из страны. Информация об этом появилась на фоне всплывших в Сети фотографий журналистки из Израиля. Поклонники подумали, что Собчак теперь имеет новое место жительства — после этого и поползли слухи о расставании Ксении с супругом.