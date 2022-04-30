Андрей Бочкарев: Строительство кластера «Ломоносов» научной долины МГУ завершено почти наполовину

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Строительная готовность кластера «Ломоносов» инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» оценивается на 45 процентов. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строители заканчивают устраивать перегородки подземной парковки и кирпичную кладку первого этажа. Готовность фасада здания оценивается более чем на 50 процентов.

Специалисты также продолжают монтировать внутренние инженерные системы и устраивать системы отопления и канализации.

Кластер будет представлять собой 450 тысяч квадратных метров уникальных раборатолий и производственных помещений.

До этого экспертная комиссия отобрала восемь проектов из более чем семидесяти заявок для флагманской площадки будущего инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ «Воробьевы горы» — кластера «Ломоносов». На первом этапе отбора эксперты оценили решения по созданию сервисной инфраструктуры, а также организации мероприятий, обслуживанию зданий и благоустройству территории.