Фонтан в виде казана и музыкальный лабиринт: Russpass рассказал о лучших парках России

Зарядье / Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства

Портал Russpass представил обзор пяти лучших российских городских парков, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани и Кисловодске.

Так, столичный парк «Зарядье» расположен в историческом центре Москвы: от Кремля до границ древнего Китай-города. В настоящее время его с удовольствием посещают жители и гости города. На Russpass можно познакомиться с особенностями парка, а также заказать экскурсию или прогуляться по маршруту, включающему «Зарядье».

Парк Галицкого в Краснодаре пользуется популярностью у местных жителей и туристов. На его территории можно увидеть фонтаны, музыкальный лабиринт, скалодром, арт-объекты, а также амфитеатр.

Один из наиболее ярких городских парков есть в Казани. Парк Тысячелетия открыли в 2005 году к юбилею города. Он известен своим необычным фонтаном в виде казана, который держат скульптуры мифических существ. Идущая из парка аллея ведет на одну самых красивых набережных страны.

В подборку самых интересных парков также вошли Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове в Санкт-Петербурге, который расположен на месте прежней резиденции императрицы Марии Федоровны, а также Национальный парк «Кисловодский», являющийся визитной карточкой города-курорта, пишет официальный сайт мэра Москвы.