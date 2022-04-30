Андрей Бочкарев: Более 1000 человек будут задействованы на стройплощадке НКЦ в праздничные дни

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В период майских праздников в работах по строительству комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) будут задействованы более 1000 человек. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

— Сооружение Национального космического центра, крайне важного для всей космической отрасли страны объекта, ведется в круглосуточном режиме. В период майских праздников на стройплощадке продолжат работать более 1000 человек, также будет задействовано 36 единиц строительной техники, — рассказал заммэра.

По его словам, использование большого числа трудовых и материальных ресурсов обеспечивает высокие темпы строительства НКЦ.

Андрей Бочкарев добавил, что в настоящее время готовность основных конструкций комплекса зданий оценивается в порядка 80 процентов. Он уточнил, что специалисты уже уложили 141 тысячу кубометров бетона.

— Устройство монолита продолжается в здании конгрессно-делового центра, на подземной парковке и в высотной части. На 81 процент выполнены земляные работы и смонтировано 74 процента металлоконструкций, — отметил заммэра.

Генеральный директор «МИП-Строй 1» Константин Маслаков, в свою очередь, рассказал, что в низкоэтажной части комплекса рабочие уложили 6,5 тысячи квадратных метров кровли. Специалисты продолжают устройство внутренних перегородок и монтаж инженерных сетей.

Маслаков отметил, что высотной части здания в монолите готовы 15 этажей.

— На уровне 16-го этажа 288-метровой башни все вертикальные конструкции — стены и колонны — полностью готовы, осуществляется устройство перекрытия, — пояснил он.

Генеральный директор «МИП-Строй 1» подчеркнул, что при строительстве НКЦ используются современные методы организации труда, которые позволяют оптимизировать темпы работ. По его словам, строить ядро высотки помогает самоподъемная гидравлическая опалубка. Все оборудование, которое необходимо для работы, находится на единой платформе, способной перемещаться по мере увеличения этажности будущей градостроительной доминанты, уточнил Константин Маслаков.