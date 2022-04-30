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ФСБ запретила маломерным судам выход в Азовское море

Анастасия Колоскова
Общество
ФСБ запретила маломерным судам выход в Азовское море
Фото: pixabay.com

В Краснодарском крае пограничное управление ФСБ закрыло выход в район Азовского моря маломерным судам из-за проведения антитеррористической операции. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Ейского района Краснодарского края.

По данным пресс-службы, запрет вступает в действие в 00:00 30 апреля и относится к акватории Азовского моря севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты. Распоряжение ФСБ распространяется на все маломерные суда, в том числе те, которые не подлежат государственной регистрации, а также надувные плавсредства. Также в акватории нельзя заниматься виндсерфингом и сап-серфингом.

С 11 апреля по 26 апреля в Ейском и Щербиновском районах региона, которые граничат по акватории Азовского моря с Украиной, был введен высокий («желтый») уровень террористической опасности. Он был связан с информацией о возникновении угрозы террористических актов. В режим повышенной готовности были переведены оперативные службы и медицинские учреждения районов, пишет ТАСС.

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