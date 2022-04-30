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Москвичам рассказали, чем заняться в столичных парках в теплый сезон

Анастасия Колоскова
Город
Москвичам рассказали, чем заняться в столичных парках в теплый сезон
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, парк Ходынское поле Карта всех событий

Теплый сезон стартовал в столичных парках, он будет богатым на яркие события и развлечения. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 30 апреля.

Так, там можно позаниматься в мастерских, принять участие в обзорных экскурсиях и квестах, познакомиться с творчеством уличных актеров, художников и музыкантов, а также посетить занятия по фитнесу, йоге и танцам.

Например, с 1 по 6 мая в городских парках пройдут праздничные концерты, соревнования по ориентированию на местности, лекции по искусству и другие мероприятия. Парк «Ходынское поле» приглашает 1 мая горожан пройти квест «Мир, труд, май», а также потренироваться в умении ориентироваться на местности, мероприятие начнется в 11:00.

Бабушкинский парк будет одновременно отмечать два праздника — 1 Мая и 67-й день рождения парка. Гостей ждет концертная программа под названием «Ярмарка», в рамках которой представители школы-студии «Аллегро» исполнят народные и современные песни, концерт начнется в 16:00 в зеленом театре.

При этом 1 мая в музее-заповеднике «Царицыно» можно будет принять участие в детском плоггинге. Плоггингом называется легкая пробежка с одновременным сбором мусора, в нем смогут принять участие дети старше четырех лет.

Показ доброго мультфильма о жизни обезьян проведет парк «Северное Тушино» совместно с киностудией «Союзмультфильм». Просмотр картины состоится 1 мая в 17:00.

Кроме того, 2 мая в 11:00 гости парка «Северное Тушино» смогут научиться создавать ботанические иллюстрации акварельными красками. Занятие состоится в клубе развития и творчества.

Наконец, 4 мая в 16:00 горожан приглашают на пешеходную экскурсию по парку «Сокольники». Гости смогут полюбоваться храмом Тихона Задонского на Ширяевом поле, рассмотреть модель Солнечной системы в «Саду астрономов», а также узнать, где лучше всего загадывать желания. Для участия в экскурсии нужно приобрести билет, передает официальный сайт мэра Москвы.

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