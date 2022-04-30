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«Без резких разгонов и торможений»: автоэксперт перечислил способы сэкономить бензин

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Без резких разгонов и торможений»: автоэксперт перечислил способы сэкономить бензин
Фото: pixabay.com

Лучше всего снижает расход бензина плавный стиль езды. Также помогут сэкономить топливо снятый с крыши багажник, отключенный кондиционер и закрытые окна. Эти и другие способы сэкономить бензин в беседе с «Вечерней Москвой» назвал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Он отметил, что есть только один эффективный способ понизить расход топлива.

— Нужно изменить стиль вождения в сторону плавной езды: никаких резких разгонов и резких торможений от светофора к светофору. И не разгоняться по трассе выше определенных скоростей: если ехать по М11, то прекрасно видно, как все несутся со скоростью 170–190, а потом стоят в длинных очередях на заправки, которых там очень мало. Расход при этом растет очень сильно. Соблюдая скоростной режим, можно уменьшить расход раза в два, — рассказал Колодочкин.

Эксперт заметил, что можно немного сэкономить топливо, если при езде только по асфальту накачать колеса на 0,1 атмосферы больше.

Также можно убрать с крыши багажник и вымыть автомобиль, посоветовал специалист.

— Многие съездили на юг и потом забывают снять багажник, а он может спокойно «жрать» на скорости литра два, потому что аэродинамики никакой нет. Еще машина должна быть чистой — какие-то десятые доли процента выиграете, — объяснил собеседник «ВМ».

К повышенному расходу может привести топливо низкого качества, однако вероятность залить плохой бензин не так высока, отметил Колодочкин.

Повышают расход работающий кондиционер и открытые окна, отметил эксперт.

— Еще кондиционер потребляет топливо. Если выключить кондиционер, вы чуть-чуть сэкономите. Открытые окна тоже влияют: обычно они закрыты, но в противном случае совершенно точно «съедают» лишнее топливо, — пояснил Колодочкин.

Важно следить за состоянием авто: иногда расход повышается из-за плохо проведенного ремонта, предупредил специалист.

— Если у вас, например, перетянуты тормозные колодки, это может повлиять на расход. У меня было такое, когда расход стал 12 литров на сотню, а я не понял, в чем дело. Потом понял: когда регулировали задний мост, затянули колодки так, что машина постоянно тормозила, — заключил собеседник «ВМ».

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