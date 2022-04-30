Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московский хоккейный клуб ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина

Анастасия Колоскова
Спорт
Московский хоккейный клуб ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина
Фото: ПХК ЦСКА

Московский хоккейный клуб ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал обладателем Кубка Гагарина.

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 4:1. В составе гостей отличились Павел Карнаухов (9-я минута), Александр Попов (10-я), Константин Окулов (37-я), а также Владислав Каменев (57-я).

Хозяева ответили единственной шайбой Филиппа Майе (40-я). Таким образом, хоккеисты ЦСКА выиграли серию со счетом 4–3.

Это уже второй случай в истории отечественного хоккея, когда «армейцам» достается Кубок Гагарина. Впервые обладателем награды клуб стал в 2019 году, когда обыграл омский «Авангард» в серии со счетом 4–0.

26 апреля стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. В пресс-службе организации отметили, что решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков.

Новое место проведения турнира выберут на конгрессе IIHF во время чемпионата мира в Финляндии, который пройдет с 13 по 29 мая. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

В марте российский нападающий американского хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов за всю историю лиги.

Хоккей Награды ХК ЦСКА
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте