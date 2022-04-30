Московский хоккейный клуб ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина

Фото: ПХК ЦСКА

Московский хоккейный клуб ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал обладателем Кубка Гагарина.

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 4:1. В составе гостей отличились Павел Карнаухов (9-я минута), Александр Попов (10-я), Константин Окулов (37-я), а также Владислав Каменев (57-я).

Хозяева ответили единственной шайбой Филиппа Майе (40-я). Таким образом, хоккеисты ЦСКА выиграли серию со счетом 4–3.

Это уже второй случай в истории отечественного хоккея, когда «армейцам» достается Кубок Гагарина. Впервые обладателем награды клуб стал в 2019 году, когда обыграл омский «Авангард» в серии со счетом 4–0.

26 апреля стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. В пресс-службе организации отметили, что решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков.

Новое место проведения турнира выберут на конгрессе IIHF во время чемпионата мира в Финляндии, который пройдет с 13 по 29 мая. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

В марте российский нападающий американского хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов за всю историю лиги.