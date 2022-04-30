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Москвичам рассказали, чем удобен курсирующий до Захаркова речной трамвай

Анастасия Колоскова
Город
Москвичам рассказали, чем удобен курсирующий до Захаркова речной трамвай
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Речной трамвай «Москва-1», который будет следовать по маршруту от Северного речного вокзала до причала в Захаркове, возобновил работу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 30 апреля.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить самые быстрые поездки по городу, поэтому мы запускаем короткие и удобные маршруты. В прошлом году по просьбе жителей впервые с 2007 года вновь заработала переправа от Северного речного вокзала до Северного и Южного Тушино, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Так, пассажиры смогут за десять минут добраться с одного берега реки на другой. Это в пять раз быстрее, чем на метро или автомобиле.

Трамвай вмещает до 150 человек, оплатить поездку можно при помощи карты «Тройка» или банковской картой в кассе на причале, стоимость поездки составляет 46 рублей.

На трамвае разрешается бесплатно провозить велосипеды, самокаты и коляски. Он отправляется каждый час от причала № 9 с 8:00 до 20:00. За прошлый сезон речной трамвайчик «Москва-1» перевез около 50 тысяч пассажиров, передает Дептранс.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин открыл летнюю навигацию на Москве-реке. В новом сезоне на Северный речной вокзал причалят 100 круизных теплоходов, которые соединяют Москву с десятками других городов России.

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