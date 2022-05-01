Великобритания сообщила о российской «фабрике троллей» по дезинформации об Украине

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Британские власти обвинили Россию в использовании «фабрики троллей» для распространения дезинформации о событиях на Украине, а также о политиках различных стран. Об этом сообщило в субботу, 30 апреля, агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД Великобритании.

В своем заключении ведомство ссылается на финансируемое Великобританией экспертное исследование, которое не было официально опубликовано. В МИД уточнили, что российская «фабрика троллей» использует мессенджер Telegram для вербовки и координации новых сторонников, которые потом спамят комментарии в поддержку действий РФ и российского президента Владимира Путина. Среди целей своих атак они также выбирают высокопоставленных министров и других мировых лидеров, сказано в исследовании.

— Мы не можем позволить Кремлю и его теневым фермам троллей вторгнуться в наши онлайн-пространства со своей ложью, — сказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

28 апреля сообщалось, что Таганский суд оштрафовал Twitter на три миллиона рублей за неудаление запрещенного в России контента и еще на три миллиона — за призывы к экстремизму.