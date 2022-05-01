«Погодные качели»: синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю мая

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Первая неделя мая будет довольно холодной, при этом ожидаются большие перепады температур. Возможно выпадение осадков, однако не стоит ожидать, что они будут слишком интенсивными. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, в ближайшую неделю погода в столичном регионе будет неустойчивой.

— На следующей неделе у нас продолжатся погодные качели. Будет постепенное повышение температуры с 10–12 градусов 1 мая до 15–17 градусов — 3 мая. Первые два дня преимущественно без осадков, 3-го числа — небольшой дождь. 4-5 мая нас захватывает очередная волна холода, и температура опять переходит рубеж плюс 10 в сторону понижения. Небольшие осадки, конечно, будут продолжаться по ночам, — рассказал эксперт.

Он отметил, что волна холода сохранится 4, 5 и 6 мая. 7 мая атмосферные процессы должны перестроиться таким образом, что к Дню Победы в столице будет до 18 градусов тепла, спрогнозировал Шувалов.

Ночью возможно выпадение снега, отметил собеседник «ВМ».

— Не нужно думать, что это будут какие-то интенсивные осадки — такого не будет. При этом исключать снег в ночные часы нельзя, но это тот снег, который в воздухе парит, а на земле уже тает, — заметил синоптик.

Эксперт подчеркнул, что сильных ветров на следующей неделе не ожидается. Отдельные порывы будут достигать 12–13 метров в секунду, уточнил специалист.

Самый главный лидирующий погодный параметр: температура и ее перепады, резюмировал Шувалов.

— Все остальное — гарнир к основному блюду. Ни барических ям, ни барических пил, ничего такого не будет. Жаль, что немного прохладная погода, но говорят: «Май холодный — год хлебородный», — заключил синоптик.