Мирный житель пострадал в результате пожара на объекте Минобороны в Белгородской области

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На объекте Министерства обороны России в Белгородской области произошел пожар. Как минимум один мирный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в воскресенье, 1 мая.

— На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ, — заявил Гладков.

На данный момент есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Его жизни ничего не угрожает, ранение легкое, оказывается медицинская помощь.

Глава региона в своем Telegram-канале добавил, что на месте происшествия работают подразделения МЧС, замглавы Белгородской области Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев.