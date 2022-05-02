Москвичам рассказали о проектах участников программы «Академия инноваторов»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Молодые предприниматели, которые присоединились к программе Московского инновационного кластера «Академия инноваторов», ведут работу над 100 передовыми проектами, способствующими созданию в городе комфортной среды. Некоторые из них могут внедрить уже в ближайшем будущем.

Проекты разрабатывают по десяти направлениям, наиболее популярные из них — информационные технологии и искусственный интеллект, а также зеленые технологии и технологии умного города, образовательные и социальные технологии.

Так, в программе приняла участие компания, разработавшая автономный комплекс, который перерабатывает органические отходы в удобрения и биогаз.

Инновационная технология предполагает отказ от сжигания органических отходов. Альтернативой этому станет прохождение вторсырья нескольких стадий переработки. Проект находится на стадии экспериментального образца. Директор компании отметил, что их продукция будет интересна агропромышленным предприятиям и фермерским хозяйствам, которые заинтересованы «в переработке отходов и получении дешевого источника энергии и богатых гумусом удобрений».

Также в программе «Академии инноваторов» приняли участие разработчики технологии проекционных пешеходных переходов Тимур Закиров и Сергей Дибцев. Их продукт уже тестируется в двенадцати российских регионах.

Он подразумевает установку на опоры уличного освещения лазерного оборудования, проецирующее дорожную разметку. Ее преимущество перед традиционной зеброй заключается в том, что такая разметка не стирается со временем и отлично видна всем участникам дорожного движения в любое время суток и погодные условия, пишет официальный сайт мэра Москвы.