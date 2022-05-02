Стало известно об угрозе взрыва в Большом театре

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Театральная площадь Карта всех событий

Экстренные службы Москвы проверяют информацию об угрозе взрыва в здании Большого театра. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в понедельник, 2 мая.

По словам собеседника издания, на данный момент решается вопрос эвакуации людей из здания театра. Остальная информация и подробности уточняются, передает агентство.

11 марта сообщалось, что ФСБ, МВД и СК, а также КГБ Белоруссии задержали восемь человек из-за писем с ложными угрозами минирования. Задержания, как уточняется, произошли на территории России и Белоруссии. Возраст участников интернет-сообщества составляет от 13 лет до 21 года.

13 марта неизвестный сообщил о взрывном устройстве, которое якобы заложено на Театральной площади. Однако позже стало известно, что эта информация оказалась ложной.

15 марта на Курский вокзал также поступило сообщение об угрозе взрыва. При этом руководство вокзала решило не проводить эвакуацию людей. Курский вокзал продолжил работу в штатном режиме.