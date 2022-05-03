Заправляем грядки: дачникам рассказали, что нужно обязательно сделать на даче в майские праздники

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Во время майских праздников можно посадить корнеплоды и зеленые культуры. Также понадобится провести обеззараживание почвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала специалист по загородному земледелию, ведущая дачных программ Марина Рыкалина.

По ее словам, нужно заправить грядки и подкормить все растения. Также можно посадить некоторые культуры.

— Грядки лучше заправлять не прямо перед тем, как вы хотите что-то посадить. Желательно сделать это за неделю–две, чтобы компоненты успели между собой повзаимодействовать. В майские праздники уже нужно сеять корнеплоды, зеленые культуры и всю капусту. Можно сеять петрушку, укроп, морковь, сельдерей, — пояснила эксперт.

Томаты, перцы, огурцы и все другие теплолюбивые культуры в майские праздники сажать нельзя, отметила собеседница «ВМ». В начале мая можно посадить ранние сорта (гибриды) моркови, чтобы они быстрее выросли, в конце мая — поздние сорта для последующего хранения, уточнила специалист.

Обрезку деревьев в майские праздники делать поздно, предупредила Рыкалина.

— Обрезку делают до распускания почек. Если запоздали, то делаем ее летом, но не сейчас: у растений начали распускаться листья — это будет для них большим стрессом. Плюс когда становится тепло, начинаются грибковые заболевания, полетит много спор. А срезы — входные ворота. Высоки шансы заразить деревья, — отметила собеседница «ВМ».

Обязательно нужно обработать почву, которая в майские праздники будет прогреваться, посоветовала специалист. Для этого нужно ввести в нее микробиологические препараты, которые будут вытеснять патогены. Почва смачивается специальным рабочим раствором, который разводится по инструкции, отметила Рыкалина.

Не стоит выбирать для обработки химические средства, уверена эксперт.

— Я бы никогда не стала использовать химические средства и заправлять почву минеральными удобрениями: они губят полезную микрофлору. Минеральные удобрения содержат тяжелые металлы — это очень вредно для нашего здоровья. Я бы не стала поливать почву марганцовкой и кипятком. Лучше брать только то, что предусмотрено природой. А ею предусмотрены полезные бактерии, — подытожила специалист.