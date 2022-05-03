Эстония рассмотрит предложение об отзыве подписи под договором о границе с Россией

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Парламент Эстонии рассмотрит предложение Консервативной народной партии отозвать подпись под договором о сухопутной и морской границе с Россией. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил портал Delfi.

— Этот шаг позволил бы посадить Россию за стол переговоров и взять в качестве отправной точки для дальнейшего урегулирования продолжение действия Тартуского мирного договора, — говорится в сообщении.

Заседание парламента, на котором будет обсуждаться решение об отзыве подписи, пройдет 3 мая.

Отмечается, что между двумя государствами нет юридически оформленных границ. В 2005 году в Москве был подписан пограничный договор. В нем Эстония включила в преамбулу упоминание действенности Тартуского мирного договора 1920 года. Однако Москва расценила такой шаг как попытку зарезервировать будущие территориальные претензии Эстонии и отозвала свою подпись, передает РИА Новости.

Тартуский мирный договор был подписан 2 февраля 1920 года. Согласно ему, Советская Россия первая признала независимость Эстонии и передала ей территории Псковской губернии и правобережье реки Нарова. Однако в 1944 году они вернулись в состав РСФСР.