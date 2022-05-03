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Народный календарь. Как 4 мая избавиться от неудач и одиночества

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Как 4 мая избавиться от неудач и одиночества
Фото: pexels.com/andrew

В народном календаре дата получила следующие названия Прокл, Проклов день, Януарий, Денис, Кондрат.

В этот день люди выметали из всех углов мусор, протирали окна от пыли, а также делали все, чтобы впустить в дом больше солнечного света, также необходимо было поставить в углу у печки сладкие пироги. Это помогало избавиться от негативной энергии в доме, которая могла проявляться скандалами, неудачами, одиночеством и другими неприятностями.

Приметы погоды:

Черемуха рано зацвела — к теплому и погожему лету. Чем раньше дерево зацветет, тем жарче будет лето.

Если на Прокла муравей чистый и сытый, то пшеница будет хорошо родиться.

Дождь из высоких туч идет — земля хорошо влагой пропитается.

Появился тополиный пух — пора высаживать огурцы.

В голом лесу соловей запел — к неурожаю.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как 4 мая избавиться от неудач и одиночества

Именины отмечают: Александр, Алексей, Денис, Исаакий, Николай, Федор, Яков.

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