Народный календарь. Как 4 мая избавиться от неудач и одиночества
В народном календаре дата получила следующие названия Прокл, Проклов день, Януарий, Денис, Кондрат.
В этот день люди выметали из всех углов мусор, протирали окна от пыли, а также делали все, чтобы впустить в дом больше солнечного света, также необходимо было поставить в углу у печки сладкие пироги. Это помогало избавиться от негативной энергии в доме, которая могла проявляться скандалами, неудачами, одиночеством и другими неприятностями.
Приметы погоды:
Черемуха рано зацвела — к теплому и погожему лету. Чем раньше дерево зацветет, тем жарче будет лето.
Если на Прокла муравей чистый и сытый, то пшеница будет хорошо родиться.
Дождь из высоких туч идет — земля хорошо влагой пропитается.
Появился тополиный пух — пора высаживать огурцы.
В голом лесу соловей запел — к неурожаю.
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Именины отмечают: Александр, Алексей, Денис, Исаакий, Николай, Федор, Яков.