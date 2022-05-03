Юрист объяснила, почему не так просто ввести в России четырехдневную рабочую неделю

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Переход к четырехдневной рабочей неделе в России возможен в недалеком будущем. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. О том, почему не так просто ввести этот режим работы в РФ, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» юрист по трудовому праву Ольга Петрова.

По ее словам, тема перехода на четырехдневную рабочую неделю обсуждается не в первый раз.

— Мотивируется это заботой о том, чтобы люди больше времени проводили с семьями. Но есть виды работ, которые работают по шестидневке, есть такие, которые работают по пятидневке. Пока у нас нет такого режима работы, как четырехдневка. Если его добавят в список, то это будет всего один из режимов работы. Он мог бы иметь равные права с другими режимами, — пояснила эксперт.

Юрист отметила, что в некоторых профессиях невозможно установить субботу и воскресенье или только воскресенье как выходные дни, так как необходимо, чтобы они были скользящими. В бытовом понимании это называется «сутки через двое» или «сутки через трое», а официально — «рабочая неделя с предоставлением выходных дней по графику», объяснила собеседница «ВМ».

Главный вопрос для внедрения четырехдневной рабочей недели — общее количество рабочих часов, заметила Петрова.

— На сегодняшний день утверждено, что рабочая неделя, вне зависимости от режима, рассчитана на 40 часов. Это эталон, от которого рассчитываются все выплаты. Если предполагается, что нужно работать четыре дня в неделю по 10 часов, чтобы вырабатывать 40 часов, то это один вариант. Если предлагается, что человек будет работать четыре дня в неделю по восемь часов, то это будет 32 часа, — рассказала специалист.

По словам юриста, сейчас любой режим, при котором человек работает меньше 40 часов, называется неполным рабочим временем. Таким образом люди, работающие меньше, получают меньшие деньги, и это может устраивать работодателя.

При этом на неполную ставку могут перевести даже после трудоустройства, отметила Петрова.

— Сейчас, если вас берут на четыре рабочих дня по восемь часов, то это не ставка, а 0,8 ставки. Любой работодатель может перевести работника на 0,8, 0,7 или даже на 0,3 ставки, если не может обеспечить его работой, которую обещал раньше, но не хочет увольнять. Уведомить сотрудника нужно за два месяца. Четко оговаривается период, на который будет распространяться эта вынужденная мера. За работником остается право согласиться с этим или нет. Если он не согласен, работодатель может уволить его по сокращению штата с выплатами всех пособий или официально оформить простой, — объяснила юрист.