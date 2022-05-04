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Собчак высмеяла Тимати за одинаковый подход к возлюбленным

Егор Провоторов
Общество
Собчак высмеяла Тимати за одинаковый подход к возлюбленным
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известная телеведущая Ксения Собчак обратила внимание своих подписчиков на интересное сходство в ходе всех романтических отношений рэп-исполнителя Тимати. По словам журналистки, Тимур Юнусов дарит одинаковые украшения всем девушкам, с которыми начинает встречаться.

Не так давно артист появился на публике с новой возлюбленной моделью Валентиной Ивановой. Совместно они посетили юбилейный концерт короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова. Именно там новоиспеченную звездную пару заметила Собчак и язвительно прокомментировала этот выход в свет, заметив, что Тимати дарит всем своим пассиям одинаковые украшения, пишет StarHit.

— Фавориткам мгновенно дарится браслет Cartier Love (в бриллиантовой версии, у него самого такой же), чуть позже будет кольцо с булыжником (нет сомнений). И еще распознать можно по двум крестам-подвескам, — заметила телеведущая.

В начале апреля подписчики Юнусова и его экс-возлюбленной Алены Шишковой заподозрили известную в прошлом звездную пару в воссоединении после обмена комментариями Тимати с матерью своего ребенка в одной из социальных сетей.

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