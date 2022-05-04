Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экс-депутат Рады заявил о начале аннексии Западной Украины Польшей

Егор Провоторов
В мире
Экс-депутат Рады заявил о начале аннексии Западной Украины Польшей
Фото: zagittya.com.ua

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в среду, 4 мая, заявил, что на западе страны началась подготовка к вхождению в состав Польши.

По словам экс-парламентария, украинские власти поменяли стратегию применения вооружений, получаемых от европейских государств. Теперь они не доставляются в зону соприкосновения, а остаются в западной части Украины, написал он на своем канале в мессенджере Telegram.

Таким образом, по мнению Кивы, в Львовской области организовывается новый рубеж обороны, при помощи которого удастся достигнуть политической цели по объединению западной Украины с Польшей.

— Это первый этап перед отделением и созданием «прозападной Украины» со столицей во Львове. С последующем присоединением, через референдум, к Польше, — резюмировал бывший депутат Верховной Рады.

Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия намеревалась захватить часть территории соседней страны после начала российской специальной операции на Украине.

Украина Львов Польша
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте