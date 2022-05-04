Экс-депутат Рады заявил о начале аннексии Западной Украины Польшей

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Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в среду, 4 мая, заявил, что на западе страны началась подготовка к вхождению в состав Польши.

По словам экс-парламентария, украинские власти поменяли стратегию применения вооружений, получаемых от европейских государств. Теперь они не доставляются в зону соприкосновения, а остаются в западной части Украины, написал он на своем канале в мессенджере Telegram.

Таким образом, по мнению Кивы, в Львовской области организовывается новый рубеж обороны, при помощи которого удастся достигнуть политической цели по объединению западной Украины с Польшей.

— Это первый этап перед отделением и созданием «прозападной Украины» со столицей во Львове. С последующем присоединением, через референдум, к Польше, — резюмировал бывший депутат Верховной Рады.

Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия намеревалась захватить часть территории соседней страны после начала российской специальной операции на Украине.