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Австралийские власти внесли в санкционный список 75 депутатов Госдумы

Егор Провоторов
В мире
Австралийские власти внесли в санкционный список 75 депутатов Госдумы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Власти Австралии в среду, 4 мая, внесли в обновленный санкционный список 75 депутатов российской Госдумы, а также ряд ключевых министров Донецкой и Луганской народных республик, следует из данных, опубликованных на сайте министерства иностранных дел и торговли островного государства.

Согласно тексту документа, в «черный список» Австралии попали более 20 членов кабмина ДНР и 15 министров из ЛНР, пишет РИА Новости. Также под санкции со стороны Канберры попал российский телеведущий Владимир Соловьев.

К настоящему моменту островное государство ввело рестрикции против более чем 700 граждан России и Белоруссии, включая президентов двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также ключевых министров.

В отношении широкого ряда крупнейших отечественных предприятий и компаний были объявлены экономические ограничения, включающие запрет на экспорт оружия и комплектующих, сырья и оборудования для добычи нефти и газа, а также на импорт российских энергоносителей, оружия и комплектующих.

Последний раз Австралия вводила санкции против 147 российских граждан, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова, 22 апреля.

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