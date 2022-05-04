«Техноград» на ВДНХ проведет онлайн-курс по развитию коммуникативных способностей

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ подготовил новый бесплатный онлайн-курс на тему эффективных коммуникаций, который стартует 6 мая.

— Эффективные коммуникации — это больше чем просто обмен информацией. Это умение правильно донести суть своего сообщения, а также способность слушать и слышать собеседника. Чтобы общение принесло ожидаемый результат, нужно чувствовать психологический настрой другого человека, распознавать его эмоции, потребности и стремления, — отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, коммуникативные способности будут полезны человеку любой профессии, в том числе предпринимателям. Кроме того, умение договариваться окажет помощь и в личной жизни.

Фурсин уточнил, что онлайн-курс рассчитан на широкую аудиторию. Обучающиеся, помимо теории, смогут овладеть на обучении и практическими навыками, добавил он.

В курс «Эффективные коммуникации для построения взаимоотношений на работе и в жизни» входит восемь вебинаров. Для того чтобы принять в нем участие, необходима регистрация, пишет официальный сайт мэра Москвы.