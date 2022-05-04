Специалист семейного центра рассказал, как провести майские праздники с пользой

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Более 900 человек обратились в московские семейные центры с вопросом, чем заняться в майские праздники всей семьей. Прелесть этой поры в том, что снег уже растаял и можно подолгу бывать на свежем воздухе. О том, как интересно и с пользой провести праздники, рассказывает специалист семейного центра «Печатники» Елена Груздева.

В семейный центр обратилась пара — Максим и Нина. Мужчина пожаловался на эмоциональное выгорание, говорил, что кроме работы и дома, в его жизни ничего нет.

— Каждый день, как «день сурка». Хочется что-то изменить, испытать новые эмоции, отдохнуть и восполнить силы. При большом количестве работы и постоянных заботах сложно что-то придумать. Помогите советом, — попросил Максим.

Психолог предложил пересмотреть планирование времени, включить в повседневную жизнь отдых. Ведь от того, как мы восстанавливаем физические и психологические силы, во многом зависит наша эффективность. Пара вместе с психологом проработала методику «колесо жизненного баланса». Супруги поняли, чему они не уделяли достаточного внимания, почему появился дисбаланс.

Выходные всей семьей

Отправьтесь в небольшое путешествие

Смените обстановку и получите новые эмоции. Например, можно поехать в Санкт-Петербург, Казань или Калининград. Если нет возможности выбраться на несколько дней, то отдохнуть и развеяться можно и в однодневной поездке — в подмосковные города со старинными усадьбами. Еще одно интересное место неподалеку от Москвы — Таруса. Местный воздух пропитан духом творчества, ведь в этих местах бывали Марина Цветаева, Константин Паустовский, Иосиф Бродский.

Весна — время обновления! Избавьтесь от ненужных вещей. Можно вместе с детьми сдать на переработку, например, старый ненужный свитер или надоевшую шапку.

Посетите «Аптекарский огород»

Здесь будет интересно и детям, и взрослым. В Ботаническом саду МГУ им. М. В. Ломоносова «Аптекарский огород» можно увидеть весенний фестиваль цветов, экспозицию разнообразных насекомых или послушать концерт классической музыки в оранжерее.

Покатайтесь на велосипедах или самокатах

На улице уже достаточно тепло, чтобы открыть сезон поездок на велосипеде или самокате. Если у вас их нет — не проблема! По всей Москве действуют прокатные станции. Катайтесь с семьей и друзьями, изучайте город и парки, придумывайте новые маршруты.

Поход на природу

В последний месяц весны солнышко ласково греет, выбраться в лес с палаткой для спортивной семьи будет настоящим удовольствием. Еда у костра, природа и свежий воздух порадуют всю семью.

Посетите культурное мероприятие

Спектакль, концерт, экскурсия в музее дают возможность провести время интересно и расширить кругозор.

Сходите в гости или пригласите друзей к себе. Когда, если не в праздники, стоит встретиться с друзьями? Приглашайте к себе, ходите сами, вам наверняка будет что обсудить. Также не забудьте навестить бабушек и дедушек. Проведите праздники всей большой семьей.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 28 городских учреждений: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Они предоставляют поддержку семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую поддержку и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения; межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации; проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.