Невролог объяснил, какого типа головная боль требует срочного обращения к врачу

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Любую головную боль нельзя терпеть, однако некоторые ее виды требуют срочного обращения за медицинской помощью, так как могут привести к необратимым последствиям. Об этом рассказал врач-невролог Александр Комаров.

Он пояснил, что речь идет о локальной, пульсирующей головной боли, а также о той, которая сопровождается температурой и нарушением сознания.

— Если головная боль возникла впервые либо она возникает уже не впервые, но мы не понимаем, что это за головная боль, конечно, нужно обратиться к специалисту. Провести дифференциальную диагностику этой головной боли, понять ее происхождение и уже применить методы лечения, которые возможны, — уточнил Комаров.

Врач отметил, что в некоторых случаях головная боль бывает очень опасна. В частности, пульсирующая боль может сигнализировать о внутримозговых аневризмах, что чаще встречается у людей с повышенным давлением.

Локальная боль встречается при опухоли мозга. Такой симптом может сопровождаться потерей сознания или даже эписиндромом, добавил специалист.

Также эксперт уточнил, что боль в голове может быть обусловлена инфекцией, например, менингитом или инфекционными вирусными заболеваниями головного мозга и оболочек. При этих заболеваниях также может быть потеря сознания или высокая температура. Эти признаки требуют прохождения диагностики.

— Может произойти инсульт, воспаление мозговых оболочек головного мозга с образованием абсцесса и смертью. Может быть вклинение головного мозга, если это объемное образование (опухоль). То есть это все приводит к тяжелой инвалидизации либо к смерти, если не обращать на это внимания, — цитирует Комарова «Москва 24».

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