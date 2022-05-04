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Нагиев дал совет поклонникам по поиску второй половинки

Анастасия Колоскова
Общество
Нагиев дал совет поклонникам по поиску второй половинки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известный российский актер Дмитрий Нагиев, который в настоящее время снимается во втором сезоне сериала «В активном поиске», призвал поклонников не отчаиваться при поисках второй половинки.

По его словам, настоящую любовь не стоит искать в легкодоступных местах. Желающим обрести истинное чувство необходимо запастись терпением и не прекращать поиски, убежден артист.

— Люди должны проявить желание и быть готовыми к своему счастью. Ведь счастье любит того, кто идет ему навстречу, — цитирует актера Teleprogramma.pro.

Нагиев отметил, что в окружении достойного человека непременно появятся люди, которые близки ему по духу. При этом актер отказался раскрывать, какими качествами должна обладать женщина, способная его заинтересовать.

В марте звезда сериала «Чикатило» опроверг слухи о своем отъезде из Российской Федерации. Он опубликовал видео на свой странице в социальных сетях, в котором заявил, что «Дима дома». Кроме того, актер резко высказался в отношении тех, кто призывает его уехать из страны.

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