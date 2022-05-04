Андрей Бочкарев: Два миллиона «квадратов» жилья ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 3,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе более двух миллионов «квадратов» жилья. Об этом в среду, 4 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Москва поддерживает высокие темпы строительства. С начала этого года в городе построили и ввели в эксплуатацию более 3,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Таким образом, за четыре месяца годовой план выполнен уже на 42 процента, — добавил заммэра.

Бочкарев также подчеркнул, что в столице появилось 27 новых объектов коммерческой недвижимости: два торговых объекта, семь коммунальных зданий и три производственных постройки, три гостиницы, три административно-деловых здания, а также гаражи, автостанции и автомойки. Это даст городу новые рабочие места.

До этого заммэра отметил, что с начала года в столице построили и ввели в эксплуатацию десять объектов образования. Среди них — восемь детских садов на 1790 мест и две школы на 1650 мест. Половина новых детских садов располагается на территории ТиНАО. Объекты также появились в Центральном округе, на юго-востоке и северо-западе Москвы.